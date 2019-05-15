郭台铭表态支持内阁制 若当选推动立委可兼任内阁首长

鸿海董事长郭台铭今天起展开为期三天的台湾东部之旅，他早上举行行前记者会时，表态支持内阁制，并承诺若当选总统，将推动让表现好的立委兼任部会首长。

据《自由时报》消息，郭台铭说，此行目的是为了考察台湾东部产业和当地状况、年轻人在当地就学就业问题。他说现在要多听、多看、多学，他要开始在全台湾的学习之旅，回来以后分享给社会，初选时做成国政白皮书。

郭台铭表示，现在台湾的宪政架构是总统制，他个人支持内阁制，因现在总统一人权力太大，每一位总统在选前都说会强化行政院长、内阁职权，选上后总统却是有权无责，不必经立法院质询，行政院长有责无权，所以现在不只是有蓝绿内斗问题，宪政改革也遭遇问题。

郭台铭说，总统选上后尝到权力的滋味，就不推动宪政改革，所以他当总统，前2年会推动内阁权力跟立法院相关配套法令，后面2年推动让人民选出有更好能力的立委，让这些立委有能力兼任部会首长。

针对韩国瑜日前拋出“选上总统在高雄办公”，郭台铭提到，当初美国总统特朗普也想在纽约办公，但后来仍到白宫华盛顿，因那里才是行政中心，郭台铭说，总统所在之处的考量，最主要是让行政效率高、能快速做决策，再来是领导人“心在哪里”。

