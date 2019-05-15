王健林在沈阳再投800亿 坚信沈阳会在东北率先振兴

沈阳市政府和万达集团今天（5月15日）签订全面战略合作协议，万达集团将在已完成投资250亿元（人民币，下同）的基础上，在沈阳再投资800亿元，建设世界一流的大型文化旅游项目、世界一流的国际医院、世界一流的国际学校和5个万达广场。

据《新京报》报道，大型文化旅游项目占地4000亩，包括文化旅游城、体育公园、度假酒店群等内容；国际医院建筑面积约40万平方米，包括医疗、康复、康养等内容，将由世界顶级医院管理团队和技术专家管理运营；国际学校将引入世界一流中小学教育品牌，打造12年一贯制寄宿学校；5个万达广场位于沈北、大东等区域，填补上述区域缺少大型现代商业设施的空白。

在业内人士看来，此次万达集团在沈阳的投资体现两大特点：第一、不是单一项目，而是一揽子投资；第二、聚焦现代服务业，补齐沈阳服务业短板。

对于为什么要在沈阳投这么多项目？王健林表示，万达集团大规模投资沈阳，首先是看好沈阳的未来发展。沈阳经济现在已从谷底回升，呈现出良好的发展态势；其次，沈阳投资营商环境发生深刻改变，效率极大提升；再者，万达已在沈阳持续投资18年，开业6个项目，在沈阳的全部投资项目都赚了钱，坚定了万达投资沈阳的决心。

据悉，万达集团作为在东北三省投资最早、投资规模最大的企业，投资项目几乎覆盖全东北。签约仪式上，王健林感慨，沈阳一定会在东北率先振兴。

报道指，万达集团800亿的投资是沈阳近年来最大的投资之一，特别是国际医院、国际学校和大型文旅项目的投资，为沈阳建设国家中心城市增添了重要砝码。