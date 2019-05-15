港政制及内地事务局获准设立粤港澳大湾区发展办公室

据大公网报道，香港立法会人事编制小组委员会15日通过，支持政制及内地事务局开设两个编外职位，以设立粤港澳大湾区发展办公室，薪金连福利每年额外开支，涉款近770万港元。

香港特区政府政制及内地事务局长聂德权表示，办公室的目标是“对内协调，对外推进”，落实粤港澳大湾区规划纲要，拟定政策重点，交予相关政策局与内地对口单位协调及落实，有需要时则由办公室协调。聂德权强调，两个职位的工作务实，不涉及政治任务。

自由党议员邵家辉支持政府增拨资源配合大湾区发展，指香港参与大湾区规划必须把握机遇。