华为推出AI战略新举措 重定义数据基础设施

据中新网报道，继2018年发布AI战略和全栈全场景AI解决方案后，华为公司15日在北京面向全球发布了人工智能原生(AI-Native)数据库GaussDB和分布式存储FusionStorage 8.0，秉承“数据+智能”的理念，重定义数据基础设施。

据了解，作为全球首款AI-Native数据库，GaussDB有两大突破。第一，首次将人工智能技术融入分布式数据库的全生命周期，实现自运维、自管理、自调优、故障自诊断和自愈。在交易、分析和混合负载场景下，基于最优化理论，首创基于深度强化学习的自调优算法。

第二，通过异构计算创新框架充分发挥X86、ARM、GPU、NPU多种算力优势，在权威标准测试集TPC-DS上，性能比业界提升50%。此外，GaussDB支持本地部署、私有云、公有云等多种场景。在华为云上，GaussDB为金融、互联网、物流、教育、汽车等行业客户提供全功能、高性能的云上数据仓库服务。

针对智能时代对存储系统性能、规模、可管理性等更高要求，FusionStorage 8.0实现三大创新突破。

第一，单节点性能高达16.8万每秒读写速度(IOPS)和1毫秒以内时延，在业界标准测试SPC-1中排名第一，首次让分布式存储也可以承载企业关键应用。第二，首次实现一套存储同时支持块、文件、对象、HDFS协议，一套存储可支撑一个数据中心。第三，率先将人工智能技术融入存储全生命周期管理，从资源规划、业务发放、系统调优、风险预测、故障定位等方面实现智能运维管理。

发布会上，华为常务董事、ICT战略与Marketing总裁汪涛表示，人类正在进入智能时代，数据成为新的生产资料，智能成为新的生产力，异构、智能和融合的数据库将成为金融、政府、电信等各行业数据基础设施的关键支柱。

汪涛提出：“华为此次面向全球发布AI-Native数据库GaussDB，提升华为云能力，充分发挥 X86、ARM、GPU、NPU等多样性算力优势，持续推进AI战略，积极构筑产业生态，并与合作伙伴一起迈向智能时代。”他还强调，华为将继续携手客户、合作伙伴联合创新，积极打造开放、合作、共赢的产业生态，加速产业智能化进程。