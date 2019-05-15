北京地铁：大声外放视频或音乐纳个人信用不良记录

北京市交通委员会今天（15日）公布《关于对轨道交通不文明乘车行为记录个人信用不良信息的实施意见》，意见规定，大声外放视频或音乐、在列车车厢内一人占用多个座位等不文明乘车行为将被纳入个人信用不良记录。

据中新网报道，根据《国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见》、《北京市轨道交通运营安全条例》、《北京市公共信用信息管理办法》等法律法规、文件规定，为保障良好的轨道交通运营秩序和乘车环境，结合北京市实际情况，北京市交通委员会制定《关于对轨道交通不文明乘车行为记录个人信用不良信息的实施意见》，今起正式发布实施。

意见规定，记录个人信用不良信息的不文明乘车行为包括：采取违规进出闸机、伪造变造票卡等方式逃交票款；在列车车厢内一人占用多个座位；除婴儿、病人外，在列车车厢内进食；推销产品或从事营销活动；大声外放视频或音乐。

意见指出，轨道交通运营安全专职督查员、文明乘车监督员、轨道运营单位工作人员、乘务管理员发现有上述不文明乘车行为的应当立即劝阻、制止；劝阻、制止不听的，轨道运营单位有权拒绝提供乘车服务，并立即向公安、交通执法部门报告。

北京市交通执法部门应当记录个人信用不良信息，公安执法部门应当依法依规进行处理。