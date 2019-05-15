特别办法解套 韩国瑜：会参加国政愿景发表会

国民党中常会今天（15日）下午通过“2020总统提名特别办法”，等同将韩国瑜被动纳入初选，外界议论若韩国瑜被动参选，是否会出席国政愿景电视发表会；对此，韩国瑜表示，尊重中常会决议，一旦被动纳入初选，他愿意和其他参选人一样参加国政发表会。

据台湾中时电子报报道，针对国民党中常会通过特别办法，不必自己登记、不必自己缴交500万新台币作业费，韩国瑜表示“一切尊重”，他说，既然是被动接受党中央将他纳入初选，就不应该有差别待遇，“否则不就像是在耍大牌吗？”

所以，特别办法要求办三场国政愿景电视发表会，他是被动纳入初选，一样会配合参加，也趁机向民众说说他对中华民国、台湾未来发展的想法。

友韩的高雄市议员黄绍庭分析，对韩国瑜来说，不可能主动表示要参选2020，因此他无法接受签署初选登记委托书、主动缴交选务作业费，而这次中常会通过的特别办法，最关键之处在于确认不必主动交钱、签委托书，等于替韩国瑜大大解套。

黄绍庭认为，国政愿景发表会的部分，若在高市议会总质询期间举办，韩国瑜难免落人口舌，被民进党议员大肆抨击，但办在6月3日总质询结束后，党中央既已将韩国瑜纳入初选，韩身为被动参选人，当然可以大大方方参加发表会，阐述想法。

依国民党中常会今天通过的总统提名特别办法、作业要点与时程，中央提名协调小组将于6月10日正式公布初选者名单，7月6日至14日进行全民调，15日公告民调结果，17日提名名单报请中常会核备，28日全代会正式通过提名。