汤家骅引述张晓明：修订逃犯条例合适合理合法

香港民主思路访京团今天（15日）早上到港澳办与主任张晓明会面，身兼行政会议成员的民主思路召集人汤家骅在会后说，对方主动谈及香港修订《逃犯条例》一事，并引述对方说，修例涉及中央和香港关系，是“合适、合理、合法”的，并说一国两制精粹在于互相尊重和理解。

据香港电台网站报道，汤家骅引述张晓明说，明白草案是为了处理台湾杀人案疑犯陈同佳，及处理回归20多年来存在的缺陷，也留意到立法会对草案有争议，他认同立法有迫切性。对于有关港人港审的意见，汤家骅说，张晓明也有提及，认为不是完全符合法律原则，甚至不是完全符合香港普通法制度，但彼此没有深入讨论。

汤家骅引述张晓明说，个人认为中央尊重香港的司法体制、司法管辖权及司法制度，会依法处理移交申请，劝喻香港人不用过分担忧。不过张晓明也承认，中央和特区要多做争取港人信任的工作。

汤家骅表示，会面期间向张晓明提出三点关注，包括近年香港有政治争拗，突显香港人对国家制度，特别是司法制度有保留，甚至有质疑和不信任，期望中央能下功夫，增加港人信心。

汤家骅还说，最新一国两制指数首次出现下降，希望中央关注香港人和国际对一国两制的负面看法，期望中央多作解释，证明一国两制可行。他还说，香港政改停滞不前，期望中央多与愿在一国两制下建立民主的政党对话和沟通，创造重启政改的有利条件。