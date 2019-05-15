中国外交部：美贸易措施会影响中国经济 但可克服

对于中美贸易摩擦对中国经济造成的影响，中国外交部发言人耿爽今天（15日）表示，美国的贸易保护主义措施会对中国经济造成一定影响，但完全可以克服。有信心、有能力抵御任何外部风险和冲击。

据澎湃新闻网报道，有记者在外交部例行记者会上提问，连日来美国总统特朗普多次称，中国的经济不太好，中方十分渴望与美方达成经贸协议。中方是否认同美方看法？中方如何评估中美贸易摩擦对中国经济造成的影响？

耿爽回应称，美方的说法毫无依据。他们又不是中国的经济主管部门，凭什么总就中国经济对外进行发布，而且内容完全虚假不实。事实上，中国经济一直保持平稳增长，呈现积极向好势头。美国的贸易保护主义措施会对中国经济造成一定影响，但完全可以克服。有信心、有能力抵御任何外部风险和冲击。

耿爽引用数据表示，今年一季度，中国国内生产总值同比增长6.4%，增速超出预期。特别值得一提的是，内需已成为拉动中国经济增长的主要引擎，去年中国消费对经济增长的贡献率已达到76.2%。不久前，国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》，将2019年全球经济增长预期下调至3.3%，但将中国经济增长预期上调了0.1个百分点至6.3%。这也是世界主要经济体中唯一被上调的国家。

耿爽说，今年1月至4月，中国外贸出口同比增长4.3%。其中对欧盟、东盟等出口都出现了大幅增长。中国的贸易伙伴遍天下，中国正加快从贸易大国走向贸易强国，世界各国都想分享中国发展的红利，实现互利共赢。如果有人不愿与中国做生意，自然会有别人来填补空缺。

耿爽指出，中国拥有完备的产业体系，拥有不断增强的科技创新能力，拥有世界上规模最大的中等收入群体，拥有巨大的国内消费市场和投资市场。对中国经济前景充满信心，会继续按照自己的节奏和步伐，根据自己的时间表和路线图，坚定推进改革开放，坚定推进经济高质量发展，实现中国经济行稳致远。