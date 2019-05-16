特朗普签署行政命令 限中国电信企业在美国销售

（早报讯）美国总统特朗普昨天（15日）正式签署行政命令，宣告为因应国家紧急状态，禁止美国企业使用对国家安全构成危险的公司所生产电信设备。

这项行政令将援用国际紧急状态经济权力法（International Emergency Economic Powers Act）。该法案赋予总统在国家面临威胁时调整和管制商业政策的权力。

白宫指出，外国竞争对手利用资讯与通信技术与服务漏洞，存取或传递大量敏感讯息，进行恶意网路行为，包括针对美国与美国人民的经济与工业间谍活动。

白宫发言人桑德斯表示，特朗普明确宣示尽全力确保美国安全与繁荣，并保护美国免受外国对手侵害，但这些外国对手正积极製造和利用美国资讯和通信技术基础设施和服务中的漏洞。

这项行政命令并未公开点名任何国家或企业，但一般认为这项命令是针对中国与包括华为、中兴通讯在内的中国电信大厂而来。命令指示商务部与其他政府机构合作，在150天内拟订执行计划。

彭博社报道，命令并未完全禁止这些公司向美国销售，但会给予商务部更大权力，来审查与包括中国在内对立国家存在联系的公司的产品及采购。

美国一名政府官员曾在周二（14日）表示，这项行政命令与最近升级的中美贸易冲突无关。该官员表示，商务部预计将需最长六个月时间来制定相应做法，因此可能不会立即产生效果。命令最终可能也会提到具体的公司或国家。

据报道，美国政府认为华为制造的设备可能遭中国政府利用进行间谍活动。华为一再否认相关指控，对特朗普这项行政命令未立即发表评论。