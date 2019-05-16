山东首富张士平住进ICU 家族财富650亿已完成交班

据《每日经济新闻》报道，昨日（15日）下午，一则关于山东魏桥创业集团有限公司（以下简称魏桥集团）创始人张士平辞世消息的微博截屏迅速传播。

对此，《每日经济新闻》记者致电魏桥集团相关负责人，该人士回应称消息为“谣言”，但对张士平目前的身体状况，其未作置评。

昨日21时许，记者赶到邹平市人民医院，多位医院工作人员向记者确认，张士平目前在该院重症医学科治疗，入院时间为5月14日。

记者又致电邹平市人民医院重症医学科值班室，对张士平是否入院及其病情如何，值班人员称需要询问医院有关方面，“（张士平的病情）不方便透露”。

不过，多位邹平当地有关人士向记者透露，张士平5月14日上午入院，目前病情或已暂时好转。

值得注意的是，5月15日晚间，一张朋友圈截图在山东媒体圈流传，魏桥集团董事长张波发布朋友圈称，“感谢朋友们的关心，老人目前安好”。

据媒体报道，作为张士平唯一的儿子，张波早就是“内定”的魏桥集团的接班人，而张士平的两个女儿张红霞、张艳红也早已在集团管理层挑起大梁。

作为世界五百强、山东第一民企，魏桥集团已经悄然完成交接班。2018年9月26日，魏桥集团完成了一次工商注册变更，集团董事长、法定代表人由张士平变更为张波。

魏桥集团官网介绍称，该集团位于鲁北平原南端，是一家拥有11个生产基地，集纺织、染整、服装、家纺、热电等产业于一体的特大型企业。

魏桥集团自2012年连续6年入选世界500强，2017年跃居第159位，比首次上榜提升了281个位次。在2017年的中国民营企业500强榜单上，魏桥集团名列第三，仅次于华为、苏宁。