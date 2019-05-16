华为及70家关联企业被美国列入贸易管制黑名单

据路透社报道，美国商务部周三称，将把华为及70家关联企业列入其所谓的“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。

美国官员对路透表示，由于华为对美国供应商的依赖，该决定还将使华为难以销售部分产品。华为是全球最大的电信设备供应商。

根据将在数日内生效的这项命令，华为购买美国技术将需要事先得到美国政府的许可。华为没有立即发表评论。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在一份声明中表示，总统特朗普支持该决定，此举将“防止外国实体以可能损害美国国家安全或外交政策利益的方式使用美国科技”。

特朗普政府一直在大力游说各国政府不要在5G通讯网络中使用华为的设备。而且在几天前，美国刚刚提高对中国商品加征的关税税率，双方贸易战升级。

美国商务部表示，在采取上述举措之前，美国司法部在1月公布了对华为和一些实体的起诉书，称该公司密谋向伊朗提供被禁金融服务。该部门表示，有合理的依据认定华为“从事了违反美国国家安全或外交政策利益的活动”。

华为上个月公布，第一季度营收270亿美元，智能手机发货量5,900万部。

2016年3月，美国商务部将中兴通讯列入一个实体清单，指控其设计精密计划掩盖将美国商品转出口至被制裁国家的行为，违反了美国法律。

这些限制措施禁止供应商向中兴通讯供应美国设备，可能冻结中兴的供应链，但相关限制举措并未持久。美国以一系列暂时性豁免举措中断了上述限制，允许中兴维持与美国供应商的联系，直至一年后中兴同意达成和解协议。

特朗普8月曾签署一项法案，禁止美国政府使用华为和中兴的设备。

共和党参议员Ben Sasse称“华为的供应链依赖与美国公司的合约”，他敦促商务部考虑“我们如何能够有效打击对手。”