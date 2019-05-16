乐视网回应百亿回购风险：贾跃亭个人责任不应让上市公司担责

据澎湃新闻报道，15日晚间，乐视网相关负责人对乐视体育股权回购案首例判决结果做出回应。

乐视网表示，截至目前，乐视体育14方股东已对上市公司提起仲裁申请，除此次案件已出具仲裁结果外，其他13方股东仲裁仍在审理过程中；如上市公司违规担保案件均被判决败诉，很可能导致上市公司承担无法解决的巨大债务。经公司内部测算，乐视体育两轮融资本金84亿余元，若均按照每年12%的单利计算，最大回购责任涉及金额110亿余元。

不过，乐视网方面认为，贾跃亭的个人行为不应该让上市公司承担此次乐视体育案件回购责任。“贾跃亭在任期间，自己不通过乐视网股东就直接签字担保乐视体育，融资金额超过一百亿元。”乐视网相关负责人称。

乐视网在公告中称，乐视网针对乐视体育融资时承诺的回购责任等相关事项，未履行符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的审批、审议、签署程序，其法律效力存疑。

“这件事情中，贾跃亭是第一责任人，他是乐视网和乐视体育的实际控制人，也是这个违规担保的最大受益者。截至目前没有收到贾跃亭的任何表态。解铃还须系铃人，公司一直在喊话贾跃亭来解决问题。”乐视网相关负责人表示。