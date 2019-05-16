贸易战或令台厂回流 谢金河：失落20年有救了

美中贸易冲突升温，也让台湾迎来台商回流投资潮，财信传媒董事长谢金河在面簿发文表示，目前正是迎接台商从大陆回来设厂的好机会。

据中时电子报报道，“过去20年，台湾的人流、物流、金流全往中国大陆流，造成台湾产业空洞化。”谢金河表示，这次美中贸易战全面上纲，台商愿意回台，不是台湾有多么好的吸引力，而是中国大陆生产基地已无法生存下去。

他强调，此时经济部伸出双臂，正是迎接台商回来设厂的好机会；若财政部在税制上更有弹性，经济部更努力解决五缺问题，这20年失落的台湾制造业就有重生的契机。



