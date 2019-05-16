香港保安局：个案式移交逃犯不可行

据大公报报道，香港保安局在官网上回复了立法会法律顾问早前对《逃犯条例》修订内容的多个疑问。对于现行个案式移交的运作为何不切实可行，保安局表示，参考当年会议纪录，看不到此建议在法案委员会经过讨论，而恢复二读辩论时所涉的相关讨论也甚少，“不排除是一个较匆忙的建议的可能性”。保安局亦表明，回归前立例时并非刻意将内地剔除于涵盖范围。

立法会法律顾问曹志远早前致函保安局，就《逃犯(修订)条例》向政府提出多项问题。保安局就曹志远提问的回复长达18页，共逾万字。对于曹在函中称，当年制订《逃犯条例》时，其原意是将内地排除在外，保安局表示，《逃犯条例》在回归前订立，目的是要将港英年代沿用的引渡法例作出本地化的立法，该条例不适用于香港特区与中国任何其他部分之间的移交逃犯安排，“反映当时被本地化的安排不包括中华人民共和国在内，而不是将中国任何其他部分在法例本地化时刻意剔除”。当局重申，香港与中国内地(以及其他司法管辖区)订立长期移交协定，依然是香港政府的重要政策目标。

至于现行个案式移交的运作为何不切实可行，保安局指出，该建议是当年《逃犯条例》恢复二读的尾声时由当时的政府提出，从当时的会议纪录中，看不到该建议在法案委员会经过讨论，而恢复二读辩论时所涉的相关讨论也甚少，“不排除是一个较匆忙的建议的可能性”;而在实际操作上，需按照《逃犯条例》第3条以附属法例将香港特区与另一司法管辖区所签协定在宪报刊登，并提交立法会审议，始能付诸实行，但如此便会惊动逃犯逃逸。