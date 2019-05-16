中国4月70城房价指数同比涨10.7%续创近两年高位

据路透社报道，根据中国国家统计局周四公布的数据测算，4月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升10.7%，连涨43个月，涨幅为2017年5月以来最高；环比上涨0.6%，连涨48个月，涨幅持平于上月。

统计局城市司高级统计师刘建伟称，4月份，各地进一步落实好因城施策、一城一策、城市政府主体责任的长效调控机制，房地产市场基本延续平稳态势。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海4月新建商品住宅销售价格指数同比分别升3.5%和1.5%，广州和深圳同比分别升13.3%和0.7%；京、沪、广、深新建商品住宅价格指数环比分别为上升0.5%，0.3%，1.1%和0.4%。

“一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均略有扩大，”刘建伟称，二线城市新建商品住宅销售价格涨幅扩大，二手住宅涨幅回落；三线城市新建房价涨幅回落，二手住宅涨幅微扩。

同比来看，一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均略有扩大；三线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅回落，二手住宅涨幅与上月相同。

自2018年1月起，国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。