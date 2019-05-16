美国将华为及70家关联企业列贸易管制黑名单

美国商务部周三（15日）称，将把中国电信企业华为及70家关联企业列入所谓的“实体清单”，今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。

据路透社报道，美国官员表示，由于华为对美国供应商的依赖，该决定将使华为难以销售部分产品。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）在声明中说，总统特朗普支持该决定，此举将“防止外国实体以可能损害美国国家安全或外交政策利益的方式使用美国科技”。

此前，特朗普正式签署行政命令，宣布为因应国家紧急状态，禁止美国企业使用对国家安全构成危险的公司所生产的电信设备。

这项行政令将援用国际紧急状态经济权力法（International Emergency Economic Powers Act）。该法案赋予总统在国家面临威胁时调整和管制商业政策的权力。

这项行政命令并未公开点名任何国家或企业，但一般认为是针对中国与包括华为、中兴通讯在内的中国电信巨头而来。命令指示商务部与其他政府机构合作，在150天内拟订执行计划。

白宫发言人桑德斯说，特朗普明确宣示尽全力确保美国安全与繁荣，并保护美国免受外国对手侵害，但这些外国对手正积极制造和利用美国资讯和通信技术基础设施和服务中的漏洞。

另据彭博社报道，命令并未完全禁止这些公司向美国销售，但将给予商务部更大权力，来审查与包括中国在内的国家存在联系的公司的产品和采购。

美国一名政府官员在周二声称，这项行政命令与最近升级的中美贸易冲突无关。

华为：限制华为不会让美更强大

对于特朗普签署的行政命令，华为公司今早回应称，美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大。

据环球网报道，华为回应说，华为是5G电信设备领域无可比拟的领导者，也愿意和美国政府沟通保障产品安全的措施。如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大，只会迫使美国使用劣质而昂贵的替代设备，在5G网络建设中落后于其他国家，最终伤害美国企业和消费者权利。不合理的限制也会侵犯华为的权利，引发其他严重的法律问题。

美国近期一直在指控华为电信设备有安全风险，并持续敦促各国政府在5G网络建设中不要使用华为技术，华为则予以否认。

华为董事长梁华周二表示，该公司愿意与包括英国在内的各国政府签署“无间谍”协议，“致力于让我们的设备符合没有监控、没有后门的标准”。德国媒体早前也报道，华为曾在今年3月向德国内政部提议，愿意同德国政府签署无间谍软件协议，承诺华为绝不会在网络中安装任何后门。