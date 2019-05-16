贸发局预计今年香港出口货值增5%

香港贸发局助理总裁梁国浩15日在重庆举行的“城市建设 渝港论坛”上称，“近期中美双方进行了多次贸易谈判，我们对经济发展前景审慎乐观，预期今年香港出口货值可增长5%、货量可增长3%。”梁国浩表示，“我认为‘一带一路’及‘粤港澳大湾区’正可协助港商，尤其是中小企开拓新市场和其他生产基地。”

据文汇网报道，贸发局在2018年已加强协助港商面对挑战，举办了多场研讨会和工作坊，介绍实用应对措施以及各类支持计划，吸引了1000家港商参加；同时，通过媒体宣传应对措施、支持计划、市场信息等；此外，举办考察团，带领港商实地了解当地环境，研究设立生产基地的可行性。梁国浩说，贸发局将进一步协助港商拓展欧洲、日本等成熟市场，以及菲律宾、印度尼西亚等“一带一路”市场及大湾区市场等。

他指出，“应对挑战，贸发局将组织香港企业参加更多日本、德国、西班牙等美国以外的海外展览会，推广香港品牌、产品和服务；同时我们也会率领港商考察东盟 (ASEAN)、非洲、南美等地，探索制造合作及投资机遇，也会与香港生产力促进局等机构合作；我们的展览会将加强买卖家的商贸配对，务求为更多港商找到新客户、开拓新市场；并邀请更多新的市场买家，加强在香港的采购。”