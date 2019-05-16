上海4S店坍塌已救出11人 应急管理部派员赶赴现场

据中国消防官方微博消息，16日11时30分左右，上海长宁区昭化路148号正在改建的东驰奔驰汽车4S店顶部坍塌，20余人被困。上海消防救援总队调动24辆消防车、150余名指战员赶赴现场救援，截至13时30分，已救出11名被困人员。

接报后，应急管理部党组书记黄明和政治部主任许尔锋、消防救援局副局长琼色、副政委詹寿旺立即赶到部指挥中心，与上海连线，了解现场救援情况，要求全力以赴科学救援，同时确保救援人员安全。

应急管理部已派出由总工程师吴鑫带队的工作组赶赴现场，指导帮助开展处置工作。