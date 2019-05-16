汪洋谈贸易战：两国可能要“扳一扳手腕”

全国政协主席汪洋今（16日）在北京会见新一届台企联代表，他对台商表示，中美贸易战对中国大陆的GDP肯定是有影响，但最多在1个百分点左右，美国也将会杀敌一千，自损八百，两国可能就是要“扳一扳手腕”。不过他强调，大陆经济稳健发展的基本面是不会被掀翻的。

据ETtoday新闻云报道，全国台湾同胞投资企业联谊会（台企联）是串联全大陆台商协会的组织，今天举行第四届、第五届会长交接典礼，由上海市台协会长李政宏出线，接任新一届台企联会长，300多位台企联成员今天上午在人民大会堂出席典礼，并与汪洋会见。

针对促进台商在大陆发展、增进两岸经贸交流，汪洋指出，中共总书记习近平在台企联成立10周年之际曾发出贺信，希望坚持一个中国原则，为维护两岸关系和平发展做出贡献。

因此汪洋强调，希望台企联能扮演坚持九二共识、反对台独，努力促进两岸经济交流合作、推进两岸关系和平发展的重要角色，并认清“祖国必将和平统一，中华民族必将实现伟大复兴的历史大势”。

他说，中国大陆改革开放以来，两岸实力发生根本性变化，1990年代初，台湾GDP相当于大陆的45%，但去年只相当于4.3。

所以，尽管目前面对中美贸易战的冲击，汪洋重申习近平的讲话，表示大陆的经济像大海，狂风暴雨也无法掀翻。

汪洋说，中方也已经做出最悲观、最严峻的预测，贸易战打起来以后，对大陆的GDP肯定是有影响的，但也顶多是1个百分点左右，美国也将杀敌一千，自损八百，“这可能就是要扳一扳手腕”。

他继续对台商信心喊话，表示改革开放四十年来，外界不断炒作大陆经济要崩盘、经济会硬着陆，现在又有贸易战，但是他们都低估中华民族的韧性和学习能力。

汪洋说，大陆将乐于听取大家的建议，继续深化惠台31条，和鼓励台商发展的措施，欢迎广大台商台胞来大陆投资兴业、追逐梦想，也希望台企联新的理事会、监事会成员能在此之中发挥作用。