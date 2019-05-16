六部门：共享汽车运营企业原则上不收取用户押金

据中国交通运输部官方微信消息，为促进交通运输新业态健康发展，加强用户押金和预付资金管理，保护用户合法权益，近日，交通运输部、人民银行、国家发展改革委、公安部、市场监管总局、银保监会6部门联合印发了《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》(交运规〔2019〕5号，以下简称《管理办法》)。

对用户资金收取，《管理办法》提出，运营企业原则上不收取用户押金，确有必要收取的，应当为用户提供运营企业专用存款账户和用户个人银行结算账户两种存管方式，供用户选择。同时，为减少个人资金损失，对用户的押金和预付资金收取规定了限额。

为保障用户资金安全，《管理办法》要求运营企业在注册地银行开立专用存款账户，并与银行签订相关协议，按照用户资金管理要求存管用户资金。押金专用存款账户只能办理原路退还押金、扣除赔偿款、提取计付利息转账业务。预付资金建立备付金制度，要求预付资金专用存款账户留存资金不得低于运营企业预付资金余额的40%,可提取部分预付资金只能用于运营企业与服务用户有关的主营业务，不得用于不动产、股权、证券、债券等投资及借贷。

为加强用户资金监管，《管理办法》明确了属地交通运输新业态行政主管部门、人民银行分支机构、发展改革、市场监管、银保监会地方派出机构、消费者协会(委员会)等相关部门和单位的职责分工，要求运营企业注册地落实属地责任，建立联合工作机制，切实保障用户资金安全。对未按规定落实用户资金管理要求的运营企业，《管理办法》提出了相关处理措施。

《管理办法》自2019年6月1日起施行。同时，考虑到运营企业开立专用存款账户、与相关银行实现信息系统对接等工作需要一定时间，对存量用户资金纳入管理设立了6个月的过渡期。

