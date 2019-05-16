粤港达成共识 更多港车可使用港珠澳大桥

正在广州出席粤港合作联席会议第21次会议的的香港行政长官林郑月娥今日（16日）宣布，与广东省政府商讨后，两地政府同意进一步放宽港珠澳大桥的通行政策，让香港更多类别的车辆可以申请牌照使用大桥。

据文汇网报道，林郑月娥会后指出，与广东省长马兴瑞签署了工作协议，涵盖70项，涉及跨界基建、通关便利化及建设国际化营商环境等九方面，包括广东省稍后将公布细节，让香港的高等院校及科研机构，可以申请广东省财政的科技计划资金；以及让港人可以到广东省事业单位工作的具体安排；粤港澳三地下月举行大湾区艺术节等。