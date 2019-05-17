台立院朝野党团今天将表决同婚专法

台湾立法院院会今将表决各版本同性婚姻专法，已定调“团进团出”支持行政院微调版草案的民进党团，从昨天一早起就轮班在议场外站岗，以确保今天能够优先表决执政党版本，而国民党团则宣告将一律反对行政院版与民进党修正动议，蓝绿阵营预计将上演一场表决战。

据自由时报报道，同婚议题历经大法官第748号解释、公投及立法院多次朝野协商，总计有3版本将在今日院会中进行表决，包括行政院提出的“司法院释字第748号解释施行法草案”、国民党立委赖士葆提出的“公投第12案施行法草案”，以及民进党立委林岱桦提出的“司法院释字第748号解释暨公投第12案施行法草案”。

细数3版本的差异，除了法律名称不同，在双方关系及收养关系中也采用不同用词，例如双方当事人的关系，在行政院版称为“同性婚姻”，赖士葆版是“同性家属”，而林岱桦版是“同性结合”，民进党今预计提出的修正动议，则是将政院版的“同性婚姻”改为大法官解释文中的“结婚登记”。

另外，行政院版将同婚双方的年龄限制设为18岁，其余2版本均是20岁；行政院与林岱桦版在财产继承与关系终止上均准用“民法”规定，仅赖士葆版规定可书面进行遗产分配约定，且双方当事人可随时终止同性家属关系；行政院版规定同婚双方可收养另一人的亲生子女，而其余2版本均明定不能收养，仅可共同监护未成年子女。

在生效日期部分，各版本也略有不同，行政院版与林岱桦版均依大法官解释的“底线”，定于今年5月24日生效，而赖士葆版则是在公布后半年生效。