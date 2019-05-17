驻英大使：中国坚决反对贸易战 坚定捍卫合法利益

英国主流报纸《伦敦旗帜晚报》昨天（16日）刊登刘晓明大使署名文章《中国坚决反对贸易战，坚定捍卫合法利益》，该报还在头版刊登导读文章介绍刘大使撰文主要观点。

据央视新闻报道，文章说，近来，很多英国媒体关注中美经贸磋商，有的担心中美“贸易战”升级殃及世界经济，也有指责中国在谈判中“违反承诺”、“立场倒退”。到底事实真相如何？中美经贸争端的前景怎样？刘晓明强调，首先，中国立场始终坚定明确。一是坚持通过对话协商解决分歧的立场没变。中方一直希望在相互尊重基础上达成双赢协议。这不仅符合中美两国利益，也是国际社会普遍期待。面对美方关税威胁，中方从大局出发，按照约定派高级别代表团赴美磋商，最大程度体现了中方推动谈判的诚意和善意。二是维护自身合法利益的坚定态度也没变。谈判难免有分歧和曲折，但前提必须相互尊重和平等相待，成果必须互利共赢。中方一贯重信用、守承诺。相反，是谁在违反承诺、动辄挥舞关税大棒，国际社会有目共睹。中国的态度很明确：谈，大门敞开；打，奉陪到底。对于“贸易战”，中方不愿打，但也不怕打，必要时不得不打。中方已宣布反制措施，并做好全面应对准备。

第二，应以合作担当精神解决谈判分歧。加征关税、单边措施解决不了任何问题，最终损害的是中美两国民众和企业利益。只有聚焦合作，才符合中美共同利益。中美保持良好稳定的经贸关系，不仅对各自发展有利，也有助于推动世界经济持续健康发展。任何负责任大国都不应为了“本国优先”而损害他国利益。中方愿继续本着合作担当的精神，推动中美经贸关系稳定健康发展。

第三，保护主义是国际社会共同的敌人。中美经贸摩擦表面上是贸易问题，实质上是开放融通和封闭保护两种理念之间的较量。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国再次宣布进一步扩大开放的五大举措，充分表明中国未来发展只会给世界带来更多机遇，而非挑战，更非威胁。反观个别国家，利用自身超强实力，动辄威胁加征关税，肆意挑起“贸易战火”，甚至对盟友下手也在所不惜，他们才是损害世界经济发展的“麻烦制造者”。

刘晓明说，英国有句谚语，黎明前的时刻是最黑暗的时刻。我相信，只要国际社会团结一心，坚定信心，顺应开放融通的时代大潮，坚决反对贸易保护主义，就一定能驱散“贸易战”阴云，迎来世界经济和贸易发展的美好曙光。