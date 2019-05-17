华为致信员工：早已预计美国打压 困难挡不住前进步伐

据新浪科技报道，华为总裁办昨日（16日）发信致信员工表示：多年前已预计美国打压，困难挡不住前进步伐。华为称，美国商务部工业与安全局（BIS）)将华为列入所谓“实体清单”的决定，是美国政府出于政治目的持续打压华为的最新一步。对此，公司在多年前就有所预计，并在研究开发、业务连续性等方面进行了大量投入和充分准备，能够保障在极端情况下，公司经营不受大的影响。请大家坚定信心，踏踏实实做好本职工作，持续奋斗。任何艰难困苦，都不能阻挡我们前进的步伐。

以下为致信原文：

致员工的一封信

美国商务部工业与安全局（BIS)将华为列入所谓“实体清单"的决定，是美国政府出于政治目的持续打压华为的最新一步。对此，公司在多年前就有所预计，并在研究开发、业务连续性等方面进行了大量投入和充分准备，能够保障在极端情况下，公司经营不受大的影响。

时间将会揭幵虚伪的面具，阴霾过后阳光必然普照。请大家坚定信心，踏踏实实做好本职工作，持续奋斗。任何艰难困苦，都不能阻挡我们前进的步伐。

附华为媒体声明：

华为反对美国商务部工业与安全局（BIS)的决定。

这不符合任何一方的利益，会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位，也破坏了全球供应链的合作和互信。

华为将尽快就此事寻求救济和解决方案，采取积极措施，降低此事件的影响。

二〇一九年五月十六曰