国资委将研究出台科创板央企控股上市公司股权激励政策

据路透社报道，中国国务院国资委副主任翁杰明表示，国资委将进一步完善股权激励相关政策，近期将研究出台科创板中央企业控股上市公司实施股权激励的政策措施，明确业绩考核及收益方面的支持政策。

新华社周四稍晚引述翁杰明指出，今年央企控股上市公司实施股权激励覆盖面将力争比去年新增数再增加50%，即新增30户左右。

“对于尚未尝试实施国有科技型企业股权和分红激励的中央企业，原则上在2019年都要求实现‘破冰’。”他称。

国资委数据显示，截至目前，共有45家中央企业控股的92户上市公司实施了股权激励计划，占中央企业控股境内外上市公司的22.8%。这些企业主要分布在通信与信息技术、科研设计、医药、机械、军工、能源等行业领域。

而实施股权激励的公司一般都取得了较好的经营业绩。据国资委统计，实施股权激励1年以上企业的营业收入、利润总额、市值年均增长率分别达到16.7%、14.6%、7%，明显高于国有控股上市公司整体水平。

此外，试点国有控股混合所有制企业员工持股工作也在推进。目前，全国共选取了181户企业开展试点，央企层面10户试点子企业已经全部完成出资入股，地方层面的试点企业也完成了首批的出资入股。