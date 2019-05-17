前四个月中国新设外商投资企业超过1.3万家

据新华社报道，中国商务部发布消息，今年前四个月，中国新设立外商投资企业超过1.3万家。

根据商务部数据，今年1至4月，全国新设立外商投资企业13039家；实际使用外资3052.4亿元（人民币，607亿新元），同比增长6.4%。其中，4月当月实际使用外资629.5亿元，同比增长6.3%。

商务部新闻发言人高峰在商务部当日召开的例行新闻发布会上说，前4个月吸收外资呈现出高技术制造业和高技术服务业保持较高增速的特点。高技术制造业实际使用外资334.1亿元，同比增长12.3%。其中，电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业实际使用外资同比增长38.7%和45.8%。

高技术服务业实际使用外资524.8亿元，同比增长73.4%。其中，信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长57.4%、49.1%和96.3%。

此外，中西部地区、自贸试验区吸收外资均稳步增长。据介绍，中部和西部地区前4个月实际使用外资分别为220.7亿元、211.6亿元，同比增长分别为4.5%和9.6%。自贸试验区实际使用外资同比增长11.8%。

主要投资来源地投资增速不减。高峰说，香港地区、韩国、日本、美国、德国对华投资分别增长3.9%、114.1%、3%、24.3%和101.1%；欧盟实际投入外资金额同比增长17.7%。