中国买家取消3247吨美国猪肉进口订单

据周四公布的美国农业部数据，在美国总统特朗普宣布对中国商品加征关税的同一周，中国买家取消了3247吨美国猪肉进口订单。这是逾一年来最大规模的订单取消。

据路透社报道，这些订单取消是在截至5月9日当周发生的，对于规模达65亿美元（89亿新元）的美国猪肉出口市场来说是一大打击。出口对于蓬勃发展的美国肉类产业至关重要。

在中美贸易战爆发之前，中国大陆和香港地区合计是美国猪肉的第二大出口市场。

在这次中美贸易战中，美国农业部门是受打击最严重的部门之一。由于中国发生非洲猪瘟疫情，数月来美国农业部门一直期望中国增加购买美国猪肉。

但产业分析师表示，贸易战以及中国对美国猪肉加征关税，显示中国增加猪肉进口的意愿下降。

据美国农业部数据，今年稍早，中国在2月28日止当周取消了53吨的猪肉订单，3月21日止当周取消999吨，4月18日止当周取消214吨订单。

市场分析师表示，周四取消订单的消息令瘦猪肉期货市场承压。

“令人失望的是，这场贸易战可能持续数月，意味着对猪肉的关税提高，”Archer Financial Services大宗商品经纪商Dennis Smith表示。“这种情况本不该发生。由于非洲猪瘟疫情，我们应该向中国卖很多猪肉。”