发改委：针对经济运行面临下行压力 强化逆周期调节

中国国家发展改革委今天（17日）就宏观经济运行情况举行发布会。国家发改委新闻发言人孟玮表示，针对经济运行面临的下行压力，国家发改委将会同有关部门，立足于推动高质量发展，建设现代化经济体系，保持宏观政策连续性稳定性，强化逆周期调节，落实好减税降费政策，保持流动性合理充裕，更加注重通过深化改革扩大开放激发市场活力。

据澎湃新闻报道，孟玮表示，国家发改委将加快促进形成强大国内市场，在扩消费上，完善促进消费的体制机制，多渠道增加优质产品和服务供给，补足城镇消费供给短板，促进农村消费提质升级，从而推动消费平稳增长；在稳投资上，加快中央预算内投资安排使用，加快补齐基础设施、公共服务等领域短板弱项，实施制造业技术改造和设备更新，适当降低基础设施等项目的资本金比例。同时，将继续改善营商环境，坚决落实有效保护产权和知识产权的改革措施，以“简审批、优服务”便利投资兴业，促进民间投资持续健康发展。

孟玮表示，针对就业可能出现的波动，国家发改委将围绕落实完善就业优先政策，加强就业形势监测预警，一方面，加大援企稳岗力度，切实落实失业保险支持企业稳定就业岗位的有关政策。另一方面，加大对高校毕业生、就业困难人员等重点群体的就业帮扶，着力解决结构性失业问题。加强职业技能培训，落实高职院校扩招100万人计划。同时，进一步把创新创业创造引向深入，发挥“双创”示范基地带动作用，支持发展创业投资。