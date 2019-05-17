台湾立法院三读通过亚洲首个同婚法案

在保守团体的反对声浪中，台湾今天正式通过同性婚姻法案，成为亚洲首个让同性合法结婚的地区。虽然这意味着民进党政府成功兑现竞选承诺，但反同力量的强烈不满预料将对寻求连任的总统蔡英文和同党立委构成巨大压力，绿营选情危机四伏。

台湾立法院今午3时30分，在民进党的多数优势下，通过由行政院提出的《司法院释字第748号解释施行法》草案（俗称“同婚法案”），顺利在下周五（24日）的“大限”前，完成相关立法。无独有偶，今天也是“国际不再恐同日”，台北一早大雨倾盆，当立法院长苏嘉全宣布法案三读通过后，天气开始放晴，早上8时就冒雨在场外守候的上万名同婚支持者欢呼雷动，不少人相拥而泣。

蔡英文今午透过推特发文说，今天”爱胜过了一切“。她写道：”我们朝真正的平权跨出了一大步，也把台湾打造成了更好的国家。“

台湾司法院大法官会议2017年5月24日针对同性二人的婚姻自由一案进行决议，宣告《民法》因不允许同婚而与宪法保障的平等权和婚姻自由相抵触，规定立法机关在今年5月24日前完成修正或制定相关法律，否则同性二人可依循现行民法登记结婚。

然而，大法官的判决却引爆保守团体的强烈反弹，不但在去年底发动反同公投，更让民进党在地方选举中失利。逾765万名选民在去年的公投中赞成婚姻应限定在一男一女的结合，分析认为这是保守力量回笼，使得台湾多年来标榜开放、自由的形象受创。

由于期限迫在眉睫，立法院今天共针对三个版本的同婚法案进行表决，其中，由行政院提出的版本，因在条文中使用“同性婚姻”并保障继亲收养权，而被视为跨步最大。不过，在选票压力下，民进党立法院党团与行政院经讨论后，决定针对该版本进行微调，包括从条文中删除“同性婚姻”，并加入“结婚登记”，以期缓和社会冲突，条文原有的法律效力不变。挺同团体对此虽有微词，却仍表示接受。

获宗教团体力挺的其余两个草案版本则完全回避“婚姻”等敏感字眼，并注明不得收养。

尽管蔡英文和行政院长苏贞昌昨晚相继呼吁民进党全体立委支持行政院版本，党团总召柯建铭也表达“一致投票，共同承担”的期许，甚至扬言祭出党纪避免立委“跑票”，党内杂音依旧不少。例如，自行提出版本的绿委林岱桦今早在立法院外就向柯建铭对党团“团进团出”的决议表达抗议，并表示她将遵循“公投主流民意”，对行政院版本投下反对票。

立法院113个立委席次中，民进党占68席。

“跑票”的情况也在蓝营里出现。当立法院针对涵盖“结婚登记”字眼的行政院版第四项条文进行表决时，国民党七名立委包括蒋万安、许毓仁和林奕华等，都“倒戈”投下赞成票。

林奕华表示，自己投下赞成票，是基于人权保障的普世价值，也是台湾宪法对人权、婚姻自由平等的维护，“社会上没有人应该被歧视”，无论是否支持同婚，都是社会共同体。因长期力挺同婚而饱受蓝营支持者攻击的许毓仁，也对同袍相挺表示感激。

台湾向来被视为亚洲最开放社会之一，每年都举行“同志”大游行，但同婚在当地仍是高度敏感的议题，其中来自传统绿营票仓如南部县市和基督教长老教会组织的阻力最大，使得执政的民进党进退维谷。该党2016年因把支持同婚当竞选口号而成功争取到青年选票，却迟迟无法端出同婚法案，令挺同的年轻族群极度不满。

据媒体报道，不少“同志”正准备在24日前往登记结婚，单在台北市就有超过150对同性伴侣预约办理结婚登记。值得一提的是，此次同婚法条中并未涵盖“跨国”婚姻。

（记者是《联合早报》台北特派员）