海思总裁谈美国封堵华为：曾经打造的备胎 一夜之间全部转正

针对美国商务部工业和安全局（BIS）把华为列入“实体名单”，5月17日凌晨，华为旗下的芯片公司海思半导体总裁何庭波发布了一封致员工的内部信称，华为多年前已经做出过极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为仍将持续为客户服务。

据澎湃新闻报道，何庭波表示，海思将启用“备胎”计划，兑现为公司对于客户持续服务的承诺，以确保公司大部分产品的战略安全，大部分产品的连续供应，“这是历史的选择，所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部‘转正’！”

“这些努力，已经连成一片，挽狂澜于既倒，确保了公司大部分产品的战略安全,大部分产品的连续供应!今天， 这个至暗的日子，是每一位海思的平凡儿女成为时代英雄的日子。”何庭波在内部信中写道。

海思全名是为海思半导体有限公司，成立于2004年10月，负责华为自己的芯片设计。其中大家熟知的华为手机芯片麒麟系列就是出自海思，除了手机芯片，海思的产品还有服务器芯片（鲲鹏系列）、基站芯片、基带芯片、AI芯片等等。海思公司总部位于深圳，在北京、上海、美国硅谷和瑞典设有设计分部。

据DIGITIMES Research发布的2018年全球前十大无晶圆厂IC设计公司（Fabless）排名，海思以75亿美元营收排名全球第五。

美国商务部15日表示，将把中国公司华为及其70家附属公司列入管制“实体清单”。对此，华为轮值董事长胡厚崑在华为内部出一封《致员工的一封信》中写道：美国商务部工业与安全局（BIS）将华为列入所谓“实体清单”，这意味着，没有美国政府的许可下，美国企业不得给华为供货。

5月16日，外交部发言人陆慷对此回应称，中方一贯要求我们自己的企业认真严格执行国家出口管制法相关的法律法规，履行中方所承担的出口管制相关的国际义务。在海外经营过程中，我们也一直要求中方企业，能够严格遵守所在国的法律法规，合法合规地开展经营。

以下为何庭波邮件全文

尊敬的海思全体同事们:

此刻，估计您已得知华为被列入美国商务部工业和安全局(BIS) 的实体名单(entity list)。

多年前，还是云淡风轻的季节，公司做出了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为仍将持续为客户服务。为了这个以为永远不会发生的假设，数千海思儿女，走上了科技史上最为悲壮的长征，为公司的生存打造“备胎”。数千个日夜中，我们星夜兼程，艰苦前行。华为的产品领域是如此广阔，所用技术与器件是如此多元，面对数以千计的科技难题，我们无数次失败过，困惑过，但是从来没有放弃过。

后来的年头里，当我们逐步走出迷茫，看到希望，又难免有一丝丝失落和不甘，担心许多芯片永远不会被启用，成为一直压在保密柜里面的备胎。

今天，命运的年轮转到这个极限而黑暗的时刻，超级大国毫不留情地中断全球合作的技术与产业体系，做出了最疯狂的决定，在毫无依据的条件下，把华为公司放入了实体名单。

今天，是历史的选择，所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部“转正”！多年心血，在一夜之间兑现为公司对于客户持续服务的承诺。是的，这些努力，已经连成一片，挽狂澜于既倒，确保了公司大部分产品的战略安全,大部分产品的连续供应!今天， 这个至暗的日子，是每一位海思的平凡儿女成为时代英雄的日子!

华为立志，将数字世界带给每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界，我们仍将如此。今后，为实现这一理想， 我们不仅要保持开放创新，更要实现科技自立！今后的路，不会再有另一个十年来打造备胎，然后再换胎了，缓冲区已经消失，每一个新产品一出生，将必须同步“科技自立"的方案。

前路更为艰辛，我们将以勇气、智慧和毅力，在极限施压下挺直脊梁，奋力前行!滔天巨浪方显英雄本色，艰难困苦铸造诺亚方舟。

何庭波2019年5月17日凌晨