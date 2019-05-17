发改委：研判美加征关税影响 根据需要及时出台应对措施

中国国家发改委新闻发言人孟玮今天（17日）表示，国家发改委将充分研判美国实施加征关税可能造成的影响，根据需要及时出台应对措施，确保中国经济运行在合理区间。

据中新社报道，孟玮表示，针对经济运行面临的下行压力，国家发改委将会同有关部门，立足于推动高质量发展，建设现代化经济体系，保持宏观政策连续性稳定性，强化逆周期调节，落实好减税降费政策，保持流动性合理充裕，更加注重通过深化改革扩大开放激发市场活力。

孟玮介绍说，中国将加快促进形成强大国内市场，在扩消费上，完善促进消费的体制机制，多渠道增加优质产品和服务供给，补足城镇消费供给短板，促进农村消费提质升级，从而推动消费平稳增长。

在稳投资上，加快中央预算内投资安排使用，加快补齐基础设施、公共服务等领域短板弱项，实施制造业技术改造和设备更新，适当降低基础设施等项目的资本金比例。

针对就业可能出现的波动，孟玮表示，将围绕落实完善就业优先政策，加强就业形势监测预警，一方面，加大援企稳岗力度，切实落实失业保险支持企业稳定就业岗位的有关政策。另一方面，加大对高校毕业生、就业困难人员等重点群体的就业帮扶，着力解决结构性失业问题。加强职业技能培训，落实高职院校扩招100万人计划。同时，进一步把创新创业创造引向深入，发挥“双创”示范基地带动作用，支持发展创业投资。

针对市场预期可能出现的波动，孟玮表示，将在稳定优化宏观政策环境的同时，针对民营企业和中小企业发展中可能遇到的困难给予精准帮扶；切实稳定重要产品市场供应及价格，抓好能源保供、安全生产等工作。

“当然，在其他方面，我们也都有相应的工作预案。”她强调，事实已经证明，中国经济完全能够在风雨中壮大成长，历史也终将证明，中国经济一定能够在风雨中不断壮大成长。