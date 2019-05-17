刘结一：希望台企联继续为深化两岸融合发展提供助力

中共中央台办、国务院台办主任刘结一近日在北京表示，希望台企联继续为广大台商台企持续发展提供支持，继续为深化两岸融合发展提供助力，团结带领广大台商一如既往地坚持一个中国原则，坚决反对“台独”分裂，积极投身祖国统一、民族复兴大业。

据中新社报道，在昨天（16日）举行的全国台企联会员代表大会暨第四、五届会长交接典礼上，刘结一还指出，大陆经济高质量发展，为两岸经济合作提供了更大空间，为台胞台企发展提供了更多机遇。广大台商台企要抓住难得机遇，用足政策红利，实现更好发展。

他说，我们将继续贯彻以人民为中心的发展思想，对台湾同胞一视同仁，像为大陆百姓服务那样造福台湾同胞，全心全意为台湾同胞做实事、办好事、解难事，让台湾同胞更有获得感、幸福感、认同感和民族复兴参与感。

他强调，我们要继续抓好“31条措施”等惠台政策落实落细，认真倾听、积极回应台胞台企呼声，研究推出更多惠台利民政策措施，包括为大家在大陆生活、出行、医疗、教育、工作等方面提供更多便利，把能做到的都尽力做好。

刘结一指出，我们要继续帮助台胞台企用好国家重大发展战略和重要政策，为台商台企参与京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化、“一带一路”建设积极创造条件，也欢迎广大台商台企在两岸产业合作区投资兴业。

他表示，我们继续鼓励和支持台企多渠道多平台开拓大陆市场，支持台企在大陆上市，鼓励两岸金融机构深化合作，为台企提供更大融资支持。国台办将与国家开发银行加强合作，为台企转型升级、两岸青创合作等提供融资支持。

他说，我们要更好依法依规保护台胞台企权益。最高人民法院最近出台为深化两岸融合发展提供司法服务的“36条措施”，在全面保障台胞诉讼权利、提供优质司法服务、健全保障机制、扩大台胞参与司法工作等方面作出明确规定，将依法全面平等保护台胞合法权益提升到新的水平。我们将会同各地区各部门强化对台胞台企合法权益的保障。