胡锡进：华为不仅是硬骨头 而且有智慧有韧性

今日（17日）下午，《环球时报》总编辑胡锡进在微博发文称，看了华为海思总裁给员工的信，深为感动。

他表示，华为不仅是硬骨头，而且有智慧，清醒，有韧性。美国的供货限制打不垮早就在为这一黑暗时刻未雨绸缪的华为，相信这会是华为成为更强大公司的一次再出发。强大起来都是被迫的，是在极限条件下物竞天择的结果。

胡锡进认为，美国全面抛弃商业原则，不讲法律，直接动用行政权力对华为开展野蛮打压，相信这让中国人彻底看懂了中美贸易战的性质，看清了美国政治精英群体试图击垮中国发展的恶毒野心。是中国人放弃任何幻想的时候了，仅仅用让步换不来美国的善意，中国自强是获得美国与我们和平共处的根本依靠。我们必须准备与美国国家性格中帝国主义的那些邪恶东西进行较量。

微博原文：

看了华为海思总裁给员工的信，深为感动。

华为不仅是硬骨头，而且有智慧，清醒，有韧性。美国的供货限制打不垮早就在为这一黑暗时刻未雨绸缪的华为，相信这会是华为成为更强大公司的一次再出发。强大起来都是被迫的，是在极限条件下物竞天择的结果。

在美国对中国的这场战略胁迫中，华为意外站到了最突出、承重最大的位置上。历史上从未有过一家公司被美国政府如此大规模地动用国力全面打压过，华为的屹立不倒已经成为中国屹立不倒的象征。

美国全面抛弃商业原则，不讲法律，直接动用行政权力对华为开展野蛮打压，相信这让中国人彻底看懂了中美贸易战的性质，看清了美国政治精英群体试图击垮中国发展的恶毒野心。是中国人放弃任何幻想的时候了，仅仅用让步换不来美国的善意，中国自强是获得美国与我们和平共处的根本依靠。我们必须准备与美国国家性格中帝国主义的那些邪恶东西进行较量。

华为的遭遇还告诉我们，无论是国企还是民企，无论你在中国处于什么位置，我们注定在与美国的这场冲突中是同一个阵营。除了团结一心，共度时艰，去争取对美这场漫长博弈的最终胜利，我们别无选择。

贸易战已经逐渐有了“战争”的越来越多的涵义，这也让国家从生产到消费的每一个环节都有了额外的意义。让我们进一步壮大起来，让我们找到在中美贸易战恶劣条件下继续扩大改革开放的创新方式。我们不能搞收缩式防守，我们必须不断扩大中国社会的活力。

华为不能输，中国不能输。这是我们这一两代人的现实利益，也是我们对于中华民族悠长历史的责任。