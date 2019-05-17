河北易县侦破跨京沪粤等地电信诈骗案 涉案金额500余万

河北省保定市易县公安局今天（17日）透露，近日，该局侦破一起跨北京、上海、甘肃、四川、广东等多省份，涉案金额500余万元人民币（约100万新币）的系列电信诈骗案，四名犯罪嫌疑人落网。

据中新网报道，13日，易县警方接一名女性村民报警称，其父亲瞒着家人先后从网上购买大量古玩玉器。该日，有人打电话以帮老人拍卖收藏品为由见面，并索取3万元保证金，家人怀疑遭遇网络诈骗。

经侦查，民警在易县某饭店将犯罪嫌疑人马某(男，河北省邯郸市人)抓获，并当场缴获用于行骗的字画一幅。根据马某交代，其同伙杨某(男，四川省芦山县人)落网。

据两嫌疑人供述，两人伙同吴某（男，安徽省人）、李某（女，32岁）于2018年10月在北京通州注册“北京某某发展有限公司”，向客户销售假名人字画、玉器、瓷器、纪念币等物品，然后假冒拍卖公司人员联系拍卖事宜并骗取拍卖保证金，受害者涉及北京、甘肃、四川、上海、广东、江苏等地百余人。

办案民警立即赶赴北京对该“诈骗公司”进行突击搜查，当场抓获嫌疑人吴某、李某，缴获涉案电脑10台、字画千余幅、工艺品5个及“话术”资料和发往全国各地的快递单等。

目前，四名涉案嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。