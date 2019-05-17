中国移动香港拨通首个5G电话 “5G+”计划取得新进展

今天（17日）为世界通讯日，中国移动香港有限公司（中国移动香港）董事长李锋当天在中国移动香港旺角旗舰店以5G手机通过5G网络，成功接通香港首个本地及跨境语音通话及视像通话，语音清晰，画质流畅。

据中新社报道，中国移动香港在现场以5G手机测试网速，是香港首次非透过CPE（Customer Premises Equipment），直接测试5G网速。据悉，该数据以通讯事务管理局办公室宽频表现测试（OFCAspeedtest）测量所得，测试数据结果，下载速度平均超逾每秒800兆；峰值下载速度超过每秒1024兆，网络时延低于10毫秒。

李锋表示：“4G改变生活、5G改变社会”。她说，今天接通全港第一个直接透过5G网络的本地高清语音及跨地视像电话，是中国移动香港5G发展的重要里程，也是香港5G发展的新一页，就推动香港成为智慧城市迈出一大步，助力香港参与大湾区发展成为国际科技创新中心。

针对下一步在香港开展5G服务的时间表，中国移动香港董事兼行政总裁李帆风表示，香港特区政府预计将于今年年底开始拍卖5G频谱，如能竞拍成功，按照手续流程，中国移动计划明年4月拿到频谱，中国移动香港将尽快提供5G服务。李帆风说：“届时，5G用户的上网速度，将是4G时的10至20倍。”