王毅会见伊朗外长：坚决反对美实施单边制裁

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（17日）在北京会见伊朗外长扎里夫时表示，中方坚决反对美国实施单边制裁和所谓“长臂管辖”，支持伊方维护自身正当权益。

据微信公号“外交小灵通”报道，王毅表示，中伊是全面战略伙伴，在当前国际和地区形势快速演变的重要时刻，两国有必要加强沟通协调。中方坚决反对美国实施单边制裁和所谓“长臂管辖”，理解伊方目前的处境和关切，支持伊方维护自身正当权益。中方坚定维护伊核全面协议，维护联合国权威和国际关系基本准则。围绕伊核协议之争，本质上是多边主义和单边主义的较量，而多边主义代表着历史前进的方向。中方赞赏伊方迄今认真履行伊核问题全面协议义务，并表示无意退出协议，愿同伊方一道，排除复杂因素干扰，使伊核协议得以完整执行。中方欢迎伊方积极参与共建“一带一路”，愿在共建进程中深化两国互利合作，推动中伊关系进一步深入发展。

扎里夫表示，当前伊核问题紧张局势的责任不在伊方。伊方无意退出伊核问题全面协议，愿就维护和执行协议与包括中国在内各方保持沟通。伊方不希望战争，愿看到海湾地区保持和平稳定，霍尔木兹海峡保持国际运输通道地位，将妥善应对当前局势。伊方赞赏中方为维护伊核协议发挥的重要作用，愿与中方加强双边和多边协调，努力维护两国共同利益和多边主义。伊方视中国为全方位合作伙伴，愿以共建“一带一路”为契机，进一步加强两国务实合作。

双方还就阿富汗、叙利亚、西亚北非局势等共同关心的问题交换了意见。