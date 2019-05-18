日媒：向华为供货日企的担忧在扩大

美国商务部事实上禁止向华为出口产品很可能对日本电子零部件和半导体厂商产生影响。华为是与美国苹果比肩的大型智能手机厂商。华为每年从日本企业采购价值66亿美元的相关部件，占其全球总采购额的近一成。虽然在美国设有生产基地的日本企业较少，但是担忧仍出现扩大。

据日经中文网报道，向华为供应零部件的日本企业高管表示，“与中兴通讯（ZTE）被制裁的时候相比，影响可能不是一个级别的”。该公司高官担心如果对华为造成生产减少等影响，与因美国制裁而停止向中兴供应产品时相比，对公司业绩的影响将更大。

此外，前天（16日）宣布销售华为新款手机的NTT docomo社长吉泽和弘表示“将妥善应对（禁止出口等）动向”。华为的智能手机销量超过美国苹果的“iPhone”，市场占有率位居世界第二。不少日本企业正在扩大与华为的交易。例如，东芝存储器正向华为供应保存智能手机数据的闪存。

即使是在美国以外地区生产的产品，只要美国产零部件和技术超过一定比例，也将成为此次禁止出口的对象，估计影响的范围将出现扩大。全球最大的智能手机电容器厂商村田制作所表示“正在密切关注事态发展”。

另一方面，日本官房长官菅义伟在5月16日的记者会上表示“我们认为确保5G网络的安全对安全保障极为重要，包括美国政府的动向在内，将密切关注相关动向”。在此基础上表示“一直在严格管理可能被转用于武器的、哪怕是很难判断的货物出口。将密切关注各国的动向，如有必要（日本政府）也将讨论采取措施”。

日本政府相关人士表示“在地缘政治学上日美存在差异。日本不可能采取与美国完全一致的行动”。日本政府已要求日本企业4月之后不得采购存在安保风险的通信设备，但是并未像美国那样直接将矛头指向华为。

