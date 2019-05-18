中科院院士姚建铨：实现民族复兴 要抓住这三个历史机遇

据《新京报》消息，昨天在第三届世界智能大会期间，中国科学院院士姚建铨在国际智慧城市创新发展论坛上表示，中国正处于第五次科技革命和第三次产业革命进程中，是实现复兴的关键历史机遇。论坛还发布了《天津信息化发展报告（2018）》。

中国科学院院士姚建铨在演讲中表示，中国复兴是一项世纪伟业，面临着诸多机遇和挑战。其中，有三个历史机遇值得高度关注，首先是第五次科技革命和第三次产业革命带来的创新机会，其次是第六次科技革命和第四次产业革命创造的领先机会，以及世界现代化和文明转型的赶超机会。

他谈到，当前中国正在经历信息、网络和通讯高速发展所带来的第五次科技革命，同时也是第三次产业革命。其中蕴含着许多创新机会，包括互联网+、物联网、移动无线网、大数据、云计算、人工智能、量子通信等在内的新一代信息技术，以及信息技术在经济和社会领域的渗透和应用，譬如智能化和绿色化的先进制造、机器人、智能交通、智能电网、可再生能源、绿色技术等。

当天，论坛还发布了《天津信息化发展报告（2018）》，全面汇总了天津信息化建设成果，介绍了顶层设计、体制机制、建设应用和信息化相关产业发展情况。

根据报告，近年来，天津把智慧城市建设作为城市转型升级的新支点和新动力，信息技术应用已逐步渗透到社会治理、民生服务、城市管理等领域，正在推进智能科技产业发展，加快培育新一代人工智能、生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业，最终全面实现智慧生活便利化、智慧经济高端化、智慧政务高效化、智慧治理精细化，城市信息化整体水平迈入世界先进行列。