美股股市下跌 因贸易紧张局势升级

美国股市周五收盘下跌，因贸易紧张局势持续，拉低工业股和科技股，道指连续第四周周线走低，为三年来最长周线跌势。

据路透社报道，尽管美股三大股指在盘中大部分时间走势摇摆不定，但在CNBC报道称美中贸易谈判陷入停滞后，三大股指最终确立跌势。

标普500指数和纳斯达克指数连续第二周下跌，未能完全从周一的大跌中反弹。

“股市在周末前下跌很常见，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz表示，“周末发生一些奇怪事情的可能性，促使人们在周末前卖出。”

中国周五在针对与美国的贸易战中采取了更为强硬的语调，暗示除非美国改弦更张，否则世界最大的两个经济体之间重启谈判将毫无意义。

美国有多条关税战线，在其他战场上，总统特朗普证实，他将把征收进口汽车关税的时间推迟至多六个月，并同意取消对加拿大和墨西哥的金属关税。

贸易方面的消息盖过了乐观的经济数据。密歇根大学5月消费者信心指数跃升5.3%，达到15年来最高水平。

“财报季过后，市场注意力似乎转向这些难以预测且难以押注的宏观因素，” Tuz补充道，“在这种环境下，你会看到市场出现更多的震荡。”

关税紧张情绪也拖累了关键的工业股。

农业设备生产商迪尔公司是标普500指数中跌幅最大的成份股，之前该公司下调了全年财测预期，股价下跌7.7%。

卡特彼勒、3M Co、德事隆、通用动力和联邦快递合力拖累工业板块下跌1.1%。

道琼工业指数下跌98.68点，至25,764点，跌幅0.38%。标普500指数收跌16.79点，或0.58%，报2,859.53点；纳斯达克指数回落81.76点，或1.04%，报7,816.29点。

在标普500指数的11个主要板块中，除公用事业板块外，其他板块均收低。工业和能源类股的百分比跌幅最大。

标普500指数成份股公司中已有460家公布了第一季度业绩，其中75.2%的公司业绩好于分析师预期。

分析师目前预计第一季企业获利将增长1.4%，较4月1日预计的下降2%有明显好转。

运动服生产商Under Armour Inc 大涨7.8%，此前摩根大通将该股评级上调至“增持”。

Pinterest股价暴跌13.5%，此前该公司公布了上市后首份财报。

星巴克在中国的竞争对手瑞幸咖啡首日上市，股价较招股价暴涨19.9%。

纽约证交所跌涨股家数比为2.96:1；纳斯达克市场为2.52:1。

有33只标普500指数成份股触及52周新高，六只触及新低；有55只纳斯达克指数成份股触及52周新高，101只触及新低。

美国各证交所共计成交67.1亿股，过去20个交易日的日均成交量为69.8亿股。

