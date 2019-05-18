视觉中国旗下公司告一医院侵权

浙江海宁市人民法院日前审理了一起著作权侵权纠纷案。海宁一医院因在官方微信中使用10张图片，被视觉中国旗下汉华易美公司以侵害作品信息网络传播权为由，告上法庭。

据《北京青年报》消息，作为原告的“视觉中国”子公司汉华易美请求法院判被告删除并停止使用侵权作品，赔偿原告损失4万元（人民币，下同，约8000新元）、合理开支2000元，共计4.2万元。

原告提供的证据显示，他们的网站上展示了涉案的10张高清摄影作品，都加注“视觉中国”和合作方“GettyImages”（盖帝图像）的水印，并附有版权申明，还提供了GettyImages的授权文件。

原告在起诉书中还特别写明，被告共计侵害原告47张摄影作品，相关证据业经原告申请可信时间戳认证保全，除了本案诉讼的10张摄影作品外，其余37张作品原告保留诉讼权利，如双方不能调节则另案起诉处理。

庭审中，被告称，自己使用的图片是百度上下载的，下载时没有出处。被告称原告提供的证据并不能充分证明版权归属，还特别引述国旗、国徽、黑洞等图片也出现在视觉中国网站上并打上视觉中国的水印，但版权并不属于视觉中国。被告还认为，自己是一家非营利性公立医院，在官微上运用这些照片，主要用于健康知识的宣传，属于合理使用。

庭审结束，法庭将根据双方意愿组织庭后调解，调解不成后是否需要再开庭或宣判另行通知。

视觉中国上周日（12日）晚间发布公告称，自公司主动暂时关闭网站以来，在网信、版权等政府有关主管部门的指导下，公司成立了专项工作组，围绕提高内容审核机制、优化公司版权运营管理等方面，进行了全面自查，并开展整改工作。经过两周多的用户测试，整改已达到预期目标。公司于5月12日零点开始恢复网站上线运营，开始向客户全面提供服务。

4月19日，公司披露了《关于子公司收到天津市互联网信息办公室行政处罚的公告》，公司全资子公司汉华易美（天津）图像技术有限公司收到天津市互联网信息办公室行政处罚决定书，接受罚款三十万元的行政处罚，并已全额缴纳罚款。