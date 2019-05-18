大熊猫都长一样？"认脸"APP让你不再熊猫"脸盲"

大熊猫黑白相间的皮毛，圆圆的脸上有着“黑眼圈”，看起来都十分相似，常常让人“脸盲”。四川成都大熊猫繁育研究基地昨天透露，目前大熊猫个体识别技术迎来关键突破。

据新华社报道，成都大熊猫基地相关负责人说，大熊猫个体识别工作取得了一系列阶段性成果。同时，运用该数据库建立的大熊猫“认脸”APP也将推出，这将是大熊猫“脸盲患者”的福音。

2017年，成都大熊猫基地联合新加坡南洋理工大学、四川师范大学共同开展使用图像分析的大熊猫个体识别技术研究。两年来，建成含有12万余张图像、上万个视频片段的数据库，对近万张大熊猫图片完成了标记、分割和注释。

在此数据库的基础上，专家们实现了对圈养大熊猫脸部自动检测及大熊猫个体识别工作。运用此数据，大熊猫“认脸”APP将通过大熊猫脸部独有的特征数据，经过数据库分析、对比，实现对大熊猫个体的精确识别。

目前，中国开展了四次野外大熊猫科学调查，获得了大量珍贵的野生大熊猫种群资料，基本摸清了野生大熊猫种群数量。但是，中国野生大熊猫因其独居深山及活动地域广阔而难以被跟踪监测，其种群结构依然没有厘清。

据悉，成都大熊猫基地将联合研发团队继续通过人工智能技术对圈养和野生大熊猫影像资料大数据进行统计、分析，为开展野外大熊猫种群调查和健康监测探索新模式，从而为提高自然保护区对大熊猫智能监测与保护管理水平提供技术支撑。

大熊猫猫脸识别技术的突破和应用开发，既有利于对大熊猫保护工作的推进，还方便了民众对于大熊猫的识别。如此一来，熊猫“粉丝”们看熊猫的时候，可以通过手机APP扫描大熊猫的脸部，就可以获得大熊猫个体的基本信息。