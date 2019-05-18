三岁的孙女享受“村干部”待遇领工资 河南某村支书被判刑

据中央纪委国家监委网站通报（以下简称“通报”），近日，河南省商水县固墙镇王店村支部书记刘大安被开除党籍并判刑的消息，在当地村民中引发关注。

通报称，2018年6月，商水县纪委监委信访室收到一封实名举报信，反映时任固墙镇王店村支部书记刘大安伙同他人违规骗取低保金。随后，举报信纷至沓来。经核查，刘大安严重违纪问题逐步浮出水面。

据悉刘大安是固墙镇王店村四组人。2010年11月，53岁的刘大安当选为王店行政村支部书记。中纪委通报称，上任后的刘大安转眼便变成了“爱财的村支书”。

“我是村支书，这低保金还不是我说了算？我让谁拿谁就拿!”刚上任的刘大安面对自己手中的权力，私欲开始膨胀，对低保户的“救命钱”打起了主意。

很快，刘大安便以其五弟刘某征、弟媳刘某梅、儿媳智某的名义违规办理了低保。刘大安看到王店村六组有一村民与其弟刘某同名且家庭条件不太好时，便又以该村民的名义申请了低保，并把低保金打到其儿子刘某的账户上。

2011年年初，刘大安得到了村文书马某的配合，很快就分别以其妻子高某和其儿子刘某的名义虚报了27亩耕地，用以骗取耕地种粮补贴。

刘大安看到村级财务监管缺失、村干部工资发放有“漏洞”时，先以其五弟刘某征、儿媳智某的名义虚报骗取村干部工资，看到无人发现，便更加胆大妄为，其年仅五岁孙子刘某博和三岁孙女刘某阁也享受村干部“待遇”被他用来套取工资。

刘大安在2018年6月份被群众举报后，还在一边继续套取干部工资，一边做好串供、对抗调查的准备。

在商水县纪委监委进行核查之前，因王店村群众多次反映过刘大安的有关问题，固墙镇纪委也对刘大安进行过三次查处，但其本人对群众反映的问题很清楚，事前已做好串供，加上他长期担任支部书记且在王店村家族势力较大，群众都忌惮他，取证难度较大，致使举报群众反映的问题未能得到有效解决，反映人也从最初匿名信访举报，发展到了多人实名举报。

由于本案的关键证人大多为刘大安的亲属、朋友，取证较为困难。县纪委监委的办案人员，开展谈话112人次，询问证人56人，制作笔录82份，调取民政、财政部门材料及银行交易明细350页，逐步达到了物证、书证、证人证言互相印证，最终查清刘大安伙同他人涉嫌贪污170383元（人民币，约3万4000新元）的职务犯罪事实。

2018年11月19日，刘大安受到开除党籍处分，同日被移送司法机关。经商水县法院开庭审理，2019年2月27日以贪污罪被判处有期徒刑1年零6个月。

