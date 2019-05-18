中美贸易战升级前 美国消费者信心劲升至15年最强

美国消费者信心在5月初跳升至15年高位，因市场对经济前景的信心日益增强，但这主要是在中美贸易战升级之前录得的，贸易战升级可能损及经济活动。

据路透社报道，密西根大学表示，其消费者信心指数上升5.3%，至102.4，为2004年以来的最高水平。接受路透调查的经济学家此前预计该指数为97.5。

上周，特朗普总统将价值2000亿美元的中国商品关税从10%提高到25%。作为报复，中国周一对一份修订后的价值600亿美元的美国产品清单上调了关税。

经济学家警告称，这场激烈的贸易战可能会打压消费者和企业信心，削弱支出。

密西根大学指出，“过去一周，有关关税的负面言论有所上升，而且可能在5月底和6月进一步上升。”

“因此，近期市场人气的改善可能只是昙花一现。”摩根大通经济学家Daniel Silver表示，“尽管对关税的最终回应仍不清楚，但调查结果表明，在过去两周贸易政策出台之前，消费者信心是乐观的。”

尽管如此，一些经济学家仍认为，尽管汽油价格走高，但消费者信心仍在上升，这是消费者支出在第一季度大幅放缓后有望回升的迹象。消费者信心影响美国经济活动的三分之二以上。

密西根大学消费者信心调查的预期指数也升至2004年以来的最高水平。

调查显示，消费者预期未来12个月和五年通胀将上升。本月初，该调查的五年通胀预期指标从4月的2.3%升至2.6%。美联储官员正在密切关注基于调查的通胀预期指标。

通胀指标回落，促使美联储最近决定暂停为期三年的货币政策紧缩行动。

美联储追踪的一项关键通胀指标降至2%以下，促使特朗普呼吁美联储降息。

“这是美联储乐见的那种反弹，且进一步证明美联储不会为保险起见尔降息。”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding表示。