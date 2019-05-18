胡锡进：中美贸易战愈打愈烈 让我们想起朝鲜战争

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进昨天在微博上发文称，随着中美贸易战愈打愈烈，不禁想起了朝鲜战争。他说，那场战争打了三年多，后两年打打谈谈，“我们在战场中的坚持和成果是迫使美方在谈判桌上低头的根本原因”。

胡锡进还表示，中国一定要致力于内部经济社会生活的全面繁荣，因为这是中国赢得对美持久战的生命线。“发扬两弹一星精神，发扬上甘岭精神，同时我们的目标是活力和繁荣，是在发展竞赛中继续站在全球的前列”。

以下为胡锡进在微博上评论的全文：

中美贸易战愈打愈烈，让我们情不自禁地想起了朝鲜战争。那场战争打了三年多，后两年打打谈谈，我们在战场中的坚持和成果是迫使美方在谈判桌上低头的根本原因。

我们要发扬上甘岭精神，同时也要看到今天的“上甘岭战役”是别开生面的。我们的坚守不是在坑道中忍受干渴的折磨而任美军在地面上忘乎所以。这不是用勒紧裤带、展示极限忍受力去赢得的决战，而是要在稳住阵脚的同时营造、释放我方活力，用我们过得更好来摧垮对方意志的一场大博弈。

要看到，美方对华贸易战有两种赢法。一是中方全面妥协，甚至让出部分国家主权，任凭美方摆布。二是双方长期对抗，在这个过程中中方经济遭受重创，发展能力严重萎缩，美方虽然也付出些许代价，但它做到了遏制中国发展，逆转中国国运。

它的第一个如意算盘已经落空，中国人毫不畏惧的精神使华盛顿失去了用闪电战击垮中国的可能性。接下来我们就要摧毁它的第二把算盘，而这将是一场拉锯战，对我们构成全方位的考验。

中国一定要致力于内部经济社会生活的全面繁荣，这是我们赢得对美持久战的生命线。各个地方、各行各业都要做出审视和判断，我这里的经济和社会生活的活跃及繁荣度是在上升还是下降，各种条条框框是在减少还是变多，我们的长期造血能力、我们的肺活量是在扩张还是萎缩。

老胡想说，这一切非常非常重要。大家都懂得，做好我们自己的事就是回击美国对华贸易战的最好支持，而什么叫做好自己的事，所有人，尤其是各地的干部们一定要有准确的理解。

所以说，今天的“上甘岭”不应仅仅是我忍得了你忍不了的比拼，还需有我做得到你以为我做不到的对撞。我们的决心不是体现在“宁可吃糠咽菜”也要怎么样，而是我们能够通过把更大的潜力释放出来气死华盛顿那些自以为精英得不得了的那帮美国佬。

发扬两弹一星精神，发扬上甘岭精神，同时我们的目标是活力和繁荣，是在发展竞赛中继续站在全球的前列。我们要唱的不是悲歌，而是欢快、雄壮的进行曲。