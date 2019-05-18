联合国“中美经贸关系”吹风会 中国代表阐述谈判情况及表明立场

中国常驻联合国代表马朝旭周五（17日）在纽约联合国总部主持“中美经贸关系”吹风会。马朝旭全面阐述了自2018年3月美国单方面挑起摩擦以来，中美开展磋商的有关情况，澄清事实真相，表明中方立场。当天共有100多位联合国会员国和国际机构代表出席。

据央视新闻客户端消息，马朝旭表示，去年在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的二十国集团领导人峰会上，中美两国元首达成重要共识，双方经贸团队随后进行了一系列磋商，中方一直坚持通过对话解决分歧，始终敞开谈判的大门，以最大的耐心和诚意积极磋商，尽最大努力寻求双方利益的最大公约数。“但是，美方不顾中方的诚意和行动，不顾平等互利原则，大搞极限施压、漫天要价，让中美贸易摩擦升级，让中美经贸关系蒙上阴影。”

马朝旭说，这是美国推行贸易霸凌主义的结果，责任完全在美国。“对于贸易战，中方不想打，不愿打，但绝不怕打。如果有人打到家门口，我们会奉陪到底。中方从来不会屈从于任何外部压力，我们有决心有能力捍卫自身的合法正当权益。”

马朝旭指出，中美关系十分重要，经贸关系是中美关系的“压舱石”和“推进器”，不仅涉及两国关系，也涉及世界和平与繁荣。加征关税解决不了任何问题。“我们希望美方能够同中方共同努力、相向而行，在相互尊重、平等相待的基础上，解决彼此合理关切，争取达成一个互利双赢的协议。对中美两国来说，合作是唯一正确的选择，共赢才能通向更好的未来。”

马朝旭说，中国经济一直保持平稳增长，呈现积极向好势头。美国的贸易保护主义措施会对中国经济造成一定影响，但完全可以克服。中国有信心、有能力抵御任何外部风险和挑战。

