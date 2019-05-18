中情局前官员外泄机密资料给中国 重判20年

美国中央情报局一名前任官员被控替中国进行间谍活动，把他在任期间负责处理的机密资料外泄，换取金钱报酬，周五被法庭重判入狱20年。这种外泄资料及间谍行为在美国情报界内已成为一种“惊人的趋势”，而这只是其中一宗个案。

据《星岛日报》报道，主控官本来要求法官判处62岁被告马洛里（Kevin Mallory）终身监禁，但维珍尼亚州亚历山德里亚联邦法院法官艾利斯考虑各项因素后，判处他20年有期徒刑。

控罪指马洛里向中方人员提供机密资料，换取2万5000美元（约3万4000新元）报酬，违反美国《间谍法》。

2017年4月，马洛里与儿子从上海乘飞机返回美国，在芝加哥奥黑尔国际机场接受海关人员查问，在他身上搜获1万6500美元没有申报的现金。当局其后作出跟进调查，约见马洛里。调查人员在中国给马洛里的三星智能手机内，发现他与中国人员之间的文字信息对话，马洛里当堂“逮个正着”，百词莫辩。在其中一段文字对话中，马洛里写道：“你的目的是取得资料，而我的目的是领取报酬。”

主控官吉布斯周五在法庭上说：“这是一宗非常简单的罪案。被告贪财，而他拥有的最珍贵的东西，就是我们国家的机密。”吉布斯称，若马洛里不是被捕，他所收的2万5000美元只是一个开始。

住在维珍尼亚州利斯堡市的马洛里能操流利中文。他曾在美军服役，其后加入美国国务院工作，后来加盟中情局，有权处理机密资料和档案。

报道称，陪审团早于去年已裁定他罪名成立，但法官要求澄清他所泄露的资料的价值，押后了数次才判刑。助理司法部长德默斯（John Demers）在声明中说：“此案点出一种令人不安的趋势，显示前美国情报官员被中国锁定，并诱使他们背叛自己的国家和同事。”

事实上，美国当局近年揭发越来越多类似的案件。今年4月，前任女外交官克莱本（Candace Marie Claiborne）承认向中国特工提供文件交换金钱报酬，被告上法庭，并承认向调查人员说谎。

5月1日，美国籍香港居民，中情局前任特工李振成（Jerry Chun Sing Lee）也被控替中国进行间谍活动，在法庭上认罪。