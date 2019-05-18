李嘉诚长子李泽钜：基本上买长和 就是买全球货币

长和系主席李泽钜前天出席股东大会时表示，由于长和盈利基本上来自香港以外地区，故“基本上买长和，就是买全球货币”。

据香港商报网报道，李泽钜说，长实集团是一家增长型公司，“现金流大、做刁（交易）能力高”，可承担大项目，做“世界性大刁”。他强调，上述强项不能失去。

长实集团近年加强投资飞机租赁和基建等非地产项目。李泽钜表示，不会放下地产业务，认为地产是周期性生意，“有时赚很多，也试过辛苦的时候”，故需要寻找强现金流的生意，补充地产业务的生意周期。他说，这并非新策略，过去也这样处理。

李泽钜称，全球旅客出游次数增加，提高了对飞机的需求，因此对飞机租赁业务较放心。长实集团管理层补充，集团将聚焦投资单走道座位数目介乎180至210个座位的中小型客机，公司并没有购买或订购早前发生意外的波音737 Max 8客机。

另外，有关长和被沽空机构GMT狙击，李泽钜回应说：“人地搵食啫！”（对方要谋生而已）。他表示，长和财务数据“一定专业、一定正确”，又指长和的财务报表“成本电话簿咁厚！”（好像电话簿般厚）所有资料除了经内部员工审核，还经过银行、核数师及评级机构检视，已尽量做到最高透明度。

他指GMT报告“冇人会关心”（不会有人关心），“银行唔关心、评级机构唔关心”，又指若GMT有问题，应向他们查询，“睇唔明就问人啦”！（看不懂就应该问人）

