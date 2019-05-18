台湾参加世卫大会 国民党团吁大陆先释善意

对于台湾连续三年未获得世界卫生大会（WHA）邀请函，国民党团今天发出声明表示，在两岸僵局仍未化解的情况下，中国大陆应考虑先释出善意，主动透过世界卫生组织（WHO）与台湾分享防疫信息、争取台湾民众好感，进而达到双赢的结局。

据中时电子报消息，国民党团指出，WHO的宗旨为：“享有最高可及水准的健康是每个人的基本权利，不因种族、宗教、政治信仰、经济或社会条件而有所差别”。因此参与WHA与WHO，是台湾人民的基本权利；而台湾已连续三年未获世界卫生组织的邀请函，让台湾人民的健康曝露在可能的防疫风险上。

国民党团说，在2009年至2016年间，台湾透过参与WHO获得重要医疗与健康资讯，“我们坚信台湾不应该在参与WHO上缺席”，持续参与WHA、WHO将不止让台湾人民受益，也让台湾人民对WHO做出贡献，确保世界各地人民的福祉。

国民党团也提及，2003年全球性SARS事件，由于疫情资讯的不对称，台湾承受了惨痛的防疫教训，相信这样的事件不该再发生，而WHO根据自身的宪章，对台湾在世界卫生合作的参与，也无须设有任何条件。

国民党团呼吁，在两岸僵局仍未化解的情况下，大陆应考虑先释出善意，主动透过WHO与台湾分享防疫信息、争取台湾民众好感，进而达到双赢的结局；参与WHA是身为世界公民的权利也是义务，防疫无国界，政治归政治、健康归健康，没任何理由可牺牲台湾民众的健康权益，全球卫生防疫工作更不可缺少台湾这一环。这是跨国界的共同责任，期待世界继续支持台湾未来在WHO的参与。