美议员去函世卫组织“吁邀台参与WHA”：台湾能做出许多贡献

台湾连3年未获邀出席世界卫生大会（WHA）一事，迄今已有美英日澳等国发声支持台湾参加。美国联邦众议院台湾连线共同主席也在周五（17日）去函世界卫生组织，强调若没有“两岸谅解”（cross-strait understanding）就不邀请台湾出席的作法，是把台湾出席的决定权拱手让给北京政府，呼吁邀请台湾参加今年的WHA。

据网媒“ET today新闻云”消息，这封力挺台湾参加WHA的信函由夏波（Steve Chabot）、康诺里（Gerry Connolly）、狄亚士巴拉特（Mario Diaz-Balart）与席瑞斯（Albio Sires）四名成员代表联名，致函世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

信函强调，台湾提供超过60亿美元的人道与医疗援助给其他国家，这个成绩是其他国家的榜样，致力于国际卫生合作承诺，且台湾的健康照护领域专业表现为国际社会带来贡献；此外，疾病不受国家边界阻挡，政治考量不应该凌驾在公共卫生与世卫组织宪章精神之上，“台湾还能为WHO做出许多贡献，而阻挡台湾卫生官员参加WHA的作法，是把台湾人民置于不要的危险之中。”