新华时评：美无视发展大势 很不清醒

随着中美贸易战升级，中国官媒新华社今天发表时评称，美国不少州，特别是一些农业大州，已经在中美贸易战中受伤不轻，美国农民不断抱怨政府的不理智；对中国出口商品加征的关税，已经导致消费品价格较快上涨，国内通胀压力加大。

该时评强调，加征关税的成本最终几乎全部由美国消费者承担。“牺牲美国人民利益去追求所谓‘美国优先’，很不清醒、何其荒唐！”

以下为新华时评全文：

美国单方面挑起对华贸易争端，妄图以粗暴的极限施压逼迫中国订立城下之盟。这显然是把自己当成世界“霸主”，无视浩浩荡荡的全球发展大势，折射出美对华政策存在重大战略误判，很不清醒！

美当局“美国优先”目标及其实现路径，与全球化大势南辕北辙。一些美国政客对中美形势存在严重误判。他们认为在美国价值观、政治和经济体制之外，不可能有任何的创新和可持续的发展路径。他们选择性听取那些顺耳的观点，夸大了1978年以后美国对外经济关系、贸易和投资对中国发展的作用，忽视了全体中国人民沿着自主选择的正确道路艰苦奋斗才是中国实现跨越式发展的根本原因，低估了中国经济的巨大韧性、潜力和抗压性，认为中国离了美国活不了。

事实上，与中国比，美国更加依赖外部市场和国际经济关系，更易受到全球经济震荡影响。除了商品贸易，考虑到服务贸易和美国公司在中国的巨额收入，美国对中美经贸关系的依赖度并不亚于甚至还高于中国对此的依赖度。如果美国一味操弄贸易争端升级，必将累及全球市场，其后果必然是自己遭受更大的损失。

天下大势，浩浩荡荡。美方逆全球化潮流升级对华贸易争端、反复操弄极限施压，无异于搬起石头砸自己的脚。美国不少州，特别是一些农业大州，已经在中美贸易战中受伤不轻，美国农民不断抱怨政府的不理智；对中国出口商品加征的关税，已经导致消费品价格较快上涨，国内通胀压力加大，加征关税的成本最终几乎全部由美国消费者承担——牺牲美国人民利益去追求所谓“美国优先”，很不清醒、何其荒唐！